5 Мая 2022 04:33

Три раунда тестирования на нуклеиновые кислоты КВИ организуют в 12 районах Пекина

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - В Пекине насчитывается 12 зон высокого эпидемиологического риска и 34 зоны среднего риска распространения коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

В рамках борьбы с распространением COVID-19 в 12 районах Пекина организуют три раунда тестирования на нуклеиновые кислоты коронавируса.

По информации городского комитета по делам здравоохранения, с 22 апреля в китайской столице зарегистрировано свыше 450 случаев инфицирования коронавирусом.

Согласно распоряжению местных властей, все начальные и средние школы, профтехучилища приостановят очные занятия с 5 мая на неделю.

Ранее сообщалось, что более 60 станций Пекинского метрополитена закрыли из-за вспышки COVID-19. Рестораны тоже прекратили свою деятельность до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе.