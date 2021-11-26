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Три пуска с Байконура планируют произвести в декабре

26 Ноября 2021 09:13
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Три пуска с Байконура планируют произвести в декабре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На последний месяц 2021 года планируется осуществить три пуска с космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, 24 ноября 2021 года состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал». Кстати, прямую трансляцию стыковки «Причала» к МКС можно будет посмотреть на сайте roscosmos.ru , начиная с 20:30 по времени Нур-Султана. Состоявшийся пуск был одиннадцатым по счету с начала года с космодрома Байконур. Всего же на сегодняшний день Роскосмос осуществил 20 успешных пусков с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный.

Согласно плану запусков, в декабре 2021 года намечено произвести еще три запуска с Байконура.

На 8 декабря 2021 года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20». Экипажи уже почти неделю проходят предстартовую подготовку на Байконуре.

На 12 декабря 2021 года намечен запуск ракеты-носителя «Протон-М/Бриз-М» с геостационарными телекоммуникационными аппаратами среднего класса «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ»7.

И под самый занавес уходящего 2021 года , 27 декабря с космодрома Байконур планируется запустить ракету-носитель «Союз-2.1б» с очередной партией спутников OneWeb.


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#Освоение космоса   #Байконур  
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Автор:

Сара Кабикызы

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