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Три проекта реализуют в специальной экономической зоне СКО

29 Июля 2021 17:30
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Три проекта реализуют в специальной экономической зоне СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На территории специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области сейчас реализуют три инвестиционных проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Первым проектом СЭЗ стало строительство многопрофильной больницы на 480 койко-мест. Инвестор – турецкая компания YDA Holding.

На территории СЭЗ будут собирать сельскохозяйственную технику CLAAS. Завод планируют запустить в августе и до начала уборочной кампании собрать 90 комбайнов. В областном акимате утверждают, что реализация проекта обеспечит обновление машинно-тракторного парка до 6%, решит проблему сервисного обслуживания и обеспечения комплектующих импортных комбайнов.

Третий проект – производство электротехнической продукции ALAGEUM ELECTRIC.

«Министерством индустрии подписан приказ о расширении видов деятельности нашей СЭЗ. Включены фармацевтическая промышленность и производство бумаги. Есть договоренность с российским инвестором по строительству завода по высокотехнологичному производству готовых лекарственных препаратов: инъекционных растворов, эмульсий в ампулах, твердых лекарственных форм. Сумма инвестиций - около 30 млн долларов. Находится в разработке проект по строительству завода по производству упаковочной и пигментной бумаги. Планируемый объем производства составляет более 100 тысяч тонн в год. Сумма инвестиций – около 15 млрд тенге», - сообщил заместитель акима области Даурен Жандарбек.

Специальную экономическую зону Qyzyljar создали в 2019 году. На ее территории могут разместиться производство и переработка пищевой продукции, строительных материалов, мебели, электроники и машиностроения, больницы широкого профиля и специализированные больницы.



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#Инвестпроекты   #Северо-Казахстанская область   #Промышленность  
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Автор:

Олеся Жуковень

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