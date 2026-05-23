    Три проекта казахстанских школьников по ИИ получили международное признание

    Казахстанские школьники получили специальные награды одной из ведущих международных организаций в сфере искусственного интеллекта, передает Kazinform со ссылкой на Минпросвещения.

    Всего пять дней назад казахстанский школьник, разработавший систему выявления рака с помощью искусственного интеллекта, был удостоен награды на крупнейшем мировом конкурсе научных проектов Regeneron ISEF 2026 в США. Сегодня еще два проекта казахстанских школьников получили специальные награды Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), одной из ведущих международных организаций в сфере искусственного интеллекта.

    Проект KazLib, цифровая платформа для академического планирования и моделирования учебной успеваемости, получил награду AAAI Student Membership. Авторами разработки являются учащиеся Талдыкорганского специализированного лицей-интерната «Білім-Инновация» Аслан Башаров и Болысбай Нуркелди.

    Второй проект, Neuralese, визуально-интерактивная платформа для разработки нейронных сетей был удостоен сразу двух специальных наград, AAAI Membership и School Library Membership. Проект представили учащиеся Казахстанско-Российской школы-лицея № 54 имени Панфилова города Алматы Михаил Исаков и Рахим Нұрмұханбетов.

    Новые награды стали еще одним подтверждением высокого уровня подготовки казахстанских школьников и растущего потенциала страны в сфере искусственного интеллекта и цифровых инноваций. Сегодня казахстанские учащиеся участвуют в крупнейших научных соревнованиях мира, их проекты получают признание международного экспертного сообщества и демонстрируют конкурентоспособность отечественного образования на глобальном уровне.

    Отметим, что Regeneron ISEF является крупнейшим в мире конкурсом научных и инженерных проектов школьников, ежегодно объединяющим лучших юных исследователей из десятков стран. В этом году конкурс прошел в американском городе Финикс, где Казахстан представил пять научных проектов. Три из них были удостоены специальных наград международного конкурса.

    Ранее сообщалось, что казахстанские школьники завоевали шесть медалей на международной биологической олимпиаде.

    Диана Калманбаева
    Автор