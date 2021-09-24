УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Три притона выявили полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Восточно-Казахстанской области в период с 19 по 24 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Стоп-Трафик», в рамках которого полицейские проверяют гостиницы и увеселительные заведения, банные комплексы и другие различные объекты, где высока вероятность выявления фактов трудовой и сексуальной эксплуатации.

В ходе ОПМ стражи порядка выявили три факта сводничества и организации притонов для занятий проституцией в саунах Семея и Усть-Каменогорска, где администраторы посредством «предоставления» девушек легкого поведения получали дополнительный незаконный заработок. При этом вознаграждение за оказание такого рода услуг доходило до 30% от суммы заработка самой «жрицы любви».

По всем этим фактам начато досудебное расследование по статье 309 УК РК. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, сами женщины, оказывающие интимные услуги, поставлены на специальный учет.

