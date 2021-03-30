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    21:04, 29 Март 2021 | GMT +6

    Три притона ликвидировали жамбылские полицейские

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Несколько притонов для занятия проституцией накрыли в областном центре жамбылские полицейские в ходе мероприятия «Стоп-Трафик», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, на днях в Таразе в оздоровительном комплексе по улице Исатай батыра полицейскими задержана его администратор. 48-летняя жительница областного центра занималась организацией и содержанием притона для занятия проституцией.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области,

    за три дня оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-Трафик» в Таразе в оздоровительных комплексах на улицах Сыпатай батыра, Исатай батыра и Бейбитшилик полицейскими задержаны три администратора – 34-летняя и две 48-летние женщины, которые занимались организацией и содержанием притонов для занятия проституцией.

    По фактам начаты досудебные расследования по статье 309 части 1 УК РК (организация или содержание притона для занятия проституцией и сводничество). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества. Задержанные дали признательные показания.

    Помимо этого, в Таразе 49 человек привлечено к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК (приставание в общественных местах). Выявлено административное правонарушение по статье 450 части 1 КоАП РК (предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества).

    На профилактический учет выставлено три человека по категории «сутенер» и восемь женщин за занятие проституцией, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Профилактическое мероприятие продолжается, подчеркнули в правоохранительном ведомстве.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Жамбылская область
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