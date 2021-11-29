Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С 22 ноября на территории ВКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Stop-трафик», направленное на пресечение фактов сводничества и притоносодержания, выявление лиц, занимающихся проституцией.

Стражами порядка проверяются увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы, сдающиеся в аренду квартиры.

«С начала ОПМ выявлено три факта содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством администраторами банных комплексов в городах Усть-Каменогорске и Семее, по которым в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК, виновные лица дали признательные показания, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий выявлено 26 фактов по статье 449 части один КОАП РК «Приставание в общественных местах» и два факта по статье 450 КОАП РК «Предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества», по всем ним предусмотрена административная ответственность», - говорится в публикации.