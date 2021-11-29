+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО

29 Ноября 2021 13:26
Поделиться:
Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Три притона для занятия проституцией ликвидировано полицейскими ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Казахстане
Какими новыми полномочиями наделены участковые инспектора в Казахстане 227 кубометров незаконно заготовленного леса выявили полицейские в РК Около 2000 фактов незаконной охоты выявили в Казахстане

С 22 ноября на территории ВКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Stop-трафик», направленное на пресечение фактов сводничества и притоносодержания, выявление лиц, занимающихся проституцией.

Стражами порядка проверяются увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы, сдающиеся в аренду квартиры.

«С начала ОПМ выявлено три факта содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством администраторами банных комплексов в городах Усть-Каменогорске и Семее, по которым в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК, виновные лица дали признательные показания, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий выявлено 26 фактов по статье 449 части один КОАП РК «Приставание в общественных местах» и два факта по статье 450 КОАП РК «Предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества», по всем ним предусмотрена административная ответственность», - говорится в публикации.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Безопасность  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько новых участковых пунктов полиции появится в Казахстане
Какими новыми полномочиями наделены участковые инспектора в Казахстане
227 кубометров незаконно заготовленного леса выявили полицейские в РК
Около 2000 фактов незаконной охоты выявили в Казахстане
Популярное
1 795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
3 Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
4 Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
5 67 скотокрадов задержали в Жамбылской области
6 Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Читайте также
Около 2000 фактов незаконной охоты выявили в Казахстане
МВД призывает граждан использовать GPS-трекеры для защиты от краж скота
795 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
Димаш Кудайберген спел на японском языке на фестивале в Токио
67 скотокрадов задержали в Жамбылской области
Коронавирус в Казахстане: в «красной» зоне - только одна область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив