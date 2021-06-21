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    15:53, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Три притона для занятия проституцией ликвидировали в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Три притона для занятия проституцией ликвидировали полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В период с 16 по 18 июня текущего года на территории области полицейскими проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Stop трафик», которое направлено на пресечение фактов сводничества и притоносодержания, выявление лиц, занимающихся проституцией, и постановка их на централизованный учет. Стражами порядка проверены увеселительные заведения, банные комплексы, сауны, гостиницы, сдающиеся в аренду квартиры.

    По итогам ОПМ выявлено три факта содержания притонов для занятия проституцией и сводничеством администраторами банных комплексов в городах Усть-Каменогорск и Семей, по которым в настоящее время проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК, виновные лица дали признательные показания, им грозит до пяти лет лишения свободы.

    Также выявлен один факт вовлечения для занятия проституцией, к административной ответственности по статье 449 части 1 КоАП РК (За приставание в общественных местах) привлечено 28 лиц, на профилактический учет выставлено семь человек.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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