Три пресс-центра подготовили для освещения 24-го саммита ШОС в Астане

Сегодня в освещении 24-го по счету саммита ШОС в Астане участвуют 700 журналистов, представляющих 150 иностранных СМИ из 33 стран мира. Об этом сообщил Советник - пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, передает агентство Kazinform.

В частности, в освещении саммита участвуют представители Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции, Туркменистана, Великобритании, Японии, Италии, Германии, Франции, Сербии, США, Малайзии, Испании, Норвегии, Чехии, Южной Кореи, Йемена, Египта, Иордании, Ливана, Канады, Сингапура.

- Для удобства и оперативной работы наших коллег были подготовлены 3 пресс-центра – во Дворце Независимости, Дворце мира и согласия и Национальном музее. Для освещения этого важного международного саммита было аккредитовано около 200 отечественных журналистов. В прямом эфире работают наши коллеги с 13 телеканалов, 28 интернет-ресурсов и 6 печатных изданий, - отметил Берик Уали.