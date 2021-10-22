Три постановки привезут на неделю театра в столицу артисты из России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 октября в Нур-Султане стартует театральный фестиваль «ТЕАТР ALL Nur-Sultan Week». 11 коллективов покажут на его площадке более 20 постановок. Среди них будут и гости мероприятия – артисты Московского драматического театра на Малой Бронной и Государственного академического центрального театра кукол им. С.Образцова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Московский драматический театр на Малой Бронной привезет в Нур-Султан спектакль режиссера Саши Денисовой «Человек Летучая Мышь против Леонида Ильича Брежнева». Фантазийную постановку можно будет увидеть на сцене театра «Астана Балет» 28, 29 и 30 октября.

Сюжет спектакля представляет собой фантазию о том, что делал бы Человек Летучая Мышь в СССР, в эпоху застоя, будь он советским гражданином. По классике жанра герой комиксов живет в Советском союзе и прячется под ликом скромного писателя, обычного гражданина Дудочкина. Под покровом ночи Толя Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готэм-Града, защищает людей и находит любовь.

В постановке задействованы Сергей Епишев, Ольга Лапшина, Мария Шумакова, Александр Семчев и другие известные артисты.

Государственный академический центральный театр кукол им. С. Образцова представит на столичном фестивале два спектакля, которые пройдут на сцене Nomad city hall.

2 ноября в 19:00 часов зрителей ждет сказка «Турандот» в авторской версии заслуженного деятеля искусств России, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска», режиссера Бориса Константинова. В спектакле сталкиваются два мира – строгий Китай и романтичная Венеция, на сцене развернется история любви жестокосердной красавицы Турандот и принца Калафа. Зрителей ждут огромная луна, венецианские мосты, чёрная гладь воды, гондолы, веера, колокольчики. Словом – атмосфера точно не даст заскучать и не оставит равнодушным.

Днем позже театр из России представит комическое кукольное ревю «Необыкновенный концерт». Куклы будут пародировать певцов, танцоров, музыкантов, цирковых дрессировщиков, фокусников и артистов других жанров.

Стоит отметить, что спектакль является рекордсменом по количеству гастролей и показов и занесен в книгу рекордов Гиннеса. Его посмотрело самое большое число зрителей в мире. Ведёт «Необыкновенный концерт» кукольный конферансье – Эдуард Апломбов.

Напомним, театральная неделя «ТЕАТР ALL Nur-Sultan Week» приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Кроме спектаклей организаторы запланировали проведение выставок изобразительного искусства, мастер-классов по актерскому мастерству, конференции и т.д.

Все мероприятия будут проводиться при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина. Вход будет осуществляться посредством приложения «Ashyq».