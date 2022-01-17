Три похищенных пистолета прятал мужчина в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Три похищенных пистолета прятал мужчина по Талдыкоргану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники УКП ДП Алматинской области разоблачили подозреваемого, который спрятал похищенные пистолеты и другие специальные средства защиты правоохранительных органов. Задержанный дал признательные показания.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области задержали 24-летнего жителя Сарканского района, который на территории города Талдыкоргана спрятал три похищенных им боевых пистолета Макарова с пятью магазинами к нему. Кроме того, у указанного мужчины оперативники изъяли 22 патрона калибра 9 мм, три бронежилета и две полицейские каски», – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Подозреваемый пытался скрыться от правосудия в селе Мукана Тулебаева, но сыщики установили его местонахождение и в скором времени доставили его в полицию.
«Изъятые пистолеты и спецсредства приобщены к материалу уголовного дела. В отношении 24-летнего подозреваемого начато досудебное расследование по ст. 291 ч. 4 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению», – дополнили в ведомстве.
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