Три подростка утонули в реке Жайык в Атырауской области

В пригородном селе Береке в Атырауской области три мальчика утонули в реке Жайык. Тела двоих обнаружили вчера, а сегодня нашли тело третьего подростка, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области в 06:30 возобновились поиски третьего ребенка.

— На поиски третьего подростка были привлечены 10 спасателей из оперативно-спасательного отряда и пять плавсредств. В 9:15 водолазы извлекли из воды тело третьего мальчика. Вчера, 26 августа, в 18:25 вытащили из воды тела двух детей, — сообщила группа по связям с общественностью ДЧС.

Как выяснилось, мальчики, 2008 года рождения, купались в необорудованном месте в реке Жайык.