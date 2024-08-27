Три подростка утонули в реке Жайык в Атырауской области
В пригородном селе Береке в Атырауской области три мальчика утонули в реке Жайык. Тела двоих обнаружили вчера, а сегодня нашли тело третьего подростка, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации группы по связям с общественностью ДЧС Атырауской области в 06:30 возобновились поиски третьего ребенка.
— На поиски третьего подростка были привлечены 10 спасателей из оперативно-спасательного отряда и пять плавсредств. В 9:15 водолазы извлекли из воды тело третьего мальчика. Вчера, 26 августа, в 18:25 вытащили из воды тела двух детей, — сообщила группа по связям с общественностью ДЧС.
Как выяснилось, мальчики, 2008 года рождения, купались в необорудованном месте в реке Жайык.
— В Атырауской области из-за чрезвычайной ситуации природного характера купальный сезон на водоемах официально еще не открыт, поэтому напоминаем жителям и гостям, что купаться в реках и озерах запрещено. Несовершеннолетних детей нельзя допускать к водоемам и оставлять без присмотра родителей, — сообщили в группе по связям с общественностью.