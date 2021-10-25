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    17:45, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Три подростка отравились при посещении бани в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Три подростка отравились при посещении бани в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию поступило телефонное сообщение от жителя города Кокшетау о том, что в одном из банных комплексов города произошло отравление несовершеннолетних детей. В многопрофильную областную больницу доставлены трое несовершеннолетних в возрасте 7, 9 и 17 лет с диагнозом «Отравление химическим веществом».

    По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 306 УК РК « Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» . Назначены судебно-медицинские экспертизы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия Акмолинская область
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