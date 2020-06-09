Три подпольных цеха по изготовлению синтетических наркотиков выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресечены несколько каналов поставки синтетических наркотиков из России в Казахстан. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года мы усилили уголовную ответственность за сбыт, в том числе и через интернет-ресурсы. Проводится определенная оперативная работа. Сейчас мы наладили тесный контакт с коллегами из Российской Федерации, потому что много синтетических наркотиков поступало оттуда, и практически перекрыли несколько каналов», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено, что за последние три месяца полицейские выявили и прикрыли работу трех подпольных цехов по изготовлению синтетических наркотиков.

«Лица, которые изготавливали синтетику, на сегодняшний день задержаны и арестованы. Мы работаем по пресечению распространения рекламы на интернет-ресурсах. Более 500 таких фактов распространения выявлено», - добавил Ерлан Тургумбаев.