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Три подпольных цеха по изготовлению синтетических наркотиков выявлено в Казахстане

9 Июня 2020 15:59
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Три подпольных цеха по изготовлению синтетических наркотиков выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресечены несколько каналов поставки синтетических наркотиков из России в Казахстан. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года мы усилили уголовную ответственность за сбыт, в том числе и через интернет-ресурсы. Проводится определенная оперативная работа. Сейчас мы наладили тесный контакт с коллегами из Российской Федерации, потому что много синтетических наркотиков поступало оттуда, и практически перекрыли несколько каналов», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено, что за последние три месяца полицейские выявили и прикрыли работу трех подпольных цехов по изготовлению синтетических наркотиков.

«Лица, которые изготавливали синтетику, на сегодняшний день задержаны и арестованы. Мы работаем по пресечению распространения рекламы на интернет-ресурсах. Более 500 таких фактов распространения выявлено», - добавил Ерлан Тургумбаев.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью,
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Автор:

Серик Сабеков

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