Три победы из трех: Казахстан продолжает биться за лицензии на олимпийском отборе по боксу в Аммане

АММАН. КАЗИНФОРМ - Для команды Казахстана остался позади очередной соревновательный день олимпийского отбора в иорданском Аммане. 6 марта нашим боксерам удалось развить вчерашний успех, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

Прежде всего было интересно посмотреть на то, как справилась женская команда с откровенно неудачным стартом. Напомним, сразу две наши спортсменки выбыли после первых же поединков. Свои возможности квалифицироваться на ОИ-2020 потеряли Римма Волосенко и Даметкен Келимбет. Такой поворот ситуации мог запросто сказаться на всей команде. Подобные случаи - не редкость в большом спорте. И это является настоящей проверкой психологической готовности спортсменов.

Но поражения не сказались отрицательно на девушках. Наглядно это продемонстрировали Валентина Хальзова (до 69 килограммов) и Надежда Рябец (до 75 килограммов). Спортсменки качественно действовали в ринге. Хальзова разобралась с кореянкой Чой Суиеон. На протяжении всего поединка ощущался ее фирменный настрой, который она демонстрирует практически на всех своих поединках. В следующем круге ей будет противостоять чемпионка Азии Гу Хон (Китай).

Задача Рябец была несколько сложнее. Против нее на ринг вышла Навбахор Хамидова (Узбекистан). Спортсменки встречались на чемпионате Азии в 2018 году. Тогда сильнее оказалась Рябец. В пятницу ее победа получилась достаточно волевой. Она уступала, но смогла переломить ход встречи, переиграть Хамидову. Итогом интересного противостояния стала победа казахстанки раздельным решением судей - 3:2. Стоит отметить, что в 2018 году Надежда становилась бронзовым призером юношеской Олимпиады в Аргентине.

Завершал день Абылайхан Жусупов. Боксер на турнире, впрочем, как и на всех остальных, испытывает повышенное внимание к своей персоне. Связано это с тем, что он выступает в категории до 69 килограммов, где на протяжении многих лет на Олимпиадах нет равных представителям Казахстана. Это добавляет ответственности - держать марку в «казахстанском весе». Двукратный бронзовый призер ЧМ успешно справился со стартом в Аммане. Он провел прекрасный бой против Мишилта Баттумура (Монголия).

Жусупов с первого раунда захватил центр ринга, работая первым номером. Мишилту приходилось отвечать одиночными ударами, пытаясь взрываться в контратаке. Однако и в этом деле преуспел именно Абылай. Он демонстрировал хороший тайминг: выжидал подходящий момент, резко выходил из защиты, проводя свою атаку. Мишилту же оставалось только «резать воздух». Также наш спортсмен отлично двигался на ногах. Это позволяло ему работать несколько быстрее и вариативнее соперника. Тем более монгольский боец заметно начал замедляться. В третьем же раунде случилась остановка боя из-за сильного рассечения у Мишилта. Итог - победа Абылая единогласным решением судей.

Все три боксера вышли в следующий круг, тем самым развив вчерашнее преимущество - три представителя нашей команды вышли в четвертьфинал.

7 марта на ринг выйдут Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) - Азат Усеналиев (Кыргызстан), Серик Темиржанов (до 57 килограммов) - Аль-Судани (Ирак), Ангелина Лукас (до 51 килограмма) - Ютамас Йитронг (Таиланд).

Фото: Данияр Майлыбаев



