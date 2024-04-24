РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:23, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Три крупные площадки по продаже наркотиков выявили в Казнете

    наркомания
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    АФМ ведет мониторинг глобальной сети, которым охвачены каналы мессенджера Telegram, соцсети, сервисы объявлений на предмет распространения наркотиков и прекурсоров. В поле зрения попали около 300 каналов в мессенжерах, четыре крупнейших Darknet маркетплейса, где осуществляется сбыт запрещенных средств.   Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

    — Установлено и идентифицировано 80 пользователей Telegram-каналов, которые на постоянной основе рекламировали, а также занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории страны.  В результате проведенного мониторинга казахстанского сегмента интернет-пространства выявлены три крупные площадки по продаже наркотиков с общим количеством участников почти 35 тысяч человек.

    Удалось идентифицировать почти 10 тысяч лиц, которые являются потенциальными потребителями наркотических средств. Анализ показал, что более 50% потребителей приходятся на города Астана, Алматы и Алматинскую область. 

    Агентством в прошлом году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 млрд тенге. Установлены 59 карт-счетов, принадлежащих 60 наркоплощадкам в мессенджере Telegram.

    По итогам предварительного анализа финансовой разведки общий оборот денежных средств в указанных магазинах составил 3 млрд тенге.

    Материалы по одному из наркомагазинов с оборотом 82 млн тенге направлены в МВД.

    - Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем, что употребление наркотических средств крайне негативно сказывается на здоровье человека.  Употребляя наркотики, подростки подвергают опасности здоровье и жизнь. 

    Убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, его состояние здоровья, круг общения, контролировать просматриваемый им контент в интернет-пространстве, покупки, которые он совершает, а также источники поступления средств на его карточные счета, - призвали в АФМ.В ведомстве напомнили, что за приобретение и хранение наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. 

    Теги:
    Наркотики Закон и право Борьба с наркотиками Интернет АФМ Наркомагазины
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!