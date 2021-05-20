Три платных участка дорог запускают в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» в Павлодарской области планируется запуск 3 платных участков автодорог общей протяженностью 742 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

Это участки дорог:

Нур-Султан – Павлодар – 391 км, из них по Павлодарской области – 207 км;

Павлодар – граница РФ (на Омск) – 196 км;

Павлодар – Семей - 301 км, из них по Павлодарской области – 155 км.

На территории Павлодарской области установлено 10 промежуточных арок контроля, в том числе по направлению в Нур-Султан – 3 единицы, в Омск – 4 единицы, в Семей – 3 единицы. Арки контроля оснащены программно-аппаратным комплексом, который обеспечивает беспрерывное наблюдение за транзитом транспортных средств. Стоит отметить, что отсутствие шлагбаумов и пунктов взимания платы являются основной особенностью новой «открытой» системы. На протяжении нескольких месяцев данные участки находятся в тестовой эксплуатации, однако в июне планируется их полный запуск.

Ставки платы за проезд по платным участкам для легкового и грузового транспорта находятся на этапе утверждения в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. За основу взяты аналогичные ставки платы по уже существующим платным участкам.

Оплатить за проезд по платному участку можно с помощью банков второго уровня, включая приложения интернет-банкинг каспий, хоумбанк и т.д., через платежные терминалы Qiwi, woopay или с баланса телефона. Всего насчитываются более 20 различных способов пополнения лицевого счета автотранспорта.

Для жителей, чьи транспортные средства зарегистрированы в прилегающих к платным участкам районах, предусмотрены абонементы в размере 1000 тенге для легкового транспорта, сроком 365 дней.

Для получения льготы необходимо обратиться в контакт-центр по короткому номеру 1403

Пополнить лицевой счет на сумму 1000 тенге. В центрах по работе с клиентами пользователи дорог могут получать информацию о тарифах, имеющихся задолженностях с официальным подтверждением и т.д.

Для удобства пользователей сотрудниками компании разработано мобильное приложение КАЖ Мобайл. С помощью данного приложения водители могут узнать остаток на своем балансе, получить детализацию проездов, ознакомиться с тарифами за проезд.