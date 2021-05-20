РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 20 Май 2021 | GMT +6

    Три платных участка дорог запускают в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол» в Павлодарской области планируется запуск 3 платных участков автодорог общей протяженностью 742 км. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Это участки дорог:
    Нур-Султан – Павлодар – 391 км, из них по Павлодарской области – 207 км;
    Павлодар – граница РФ (на Омск) – 196 км;
    Павлодар – Семей - 301 км, из них по Павлодарской области – 155 км.
    На территории Павлодарской области установлено 10 промежуточных арок контроля, в том числе по направлению в Нур-Султан – 3 единицы, в Омск – 4 единицы, в Семей – 3 единицы. Арки контроля оснащены программно-аппаратным комплексом, который обеспечивает беспрерывное наблюдение за транзитом транспортных средств. Стоит отметить, что отсутствие шлагбаумов и пунктов взимания платы являются основной особенностью новой «открытой» системы. На протяжении нескольких месяцев данные участки находятся в тестовой эксплуатации, однако в июне планируется их полный запуск.
    Ставки платы за проезд по платным участкам для легкового и грузового транспорта находятся на этапе утверждения в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. За основу взяты аналогичные ставки платы по уже существующим платным участкам.
    Оплатить за проезд по платному участку можно с помощью банков второго уровня, включая приложения интернет-банкинг каспий, хоумбанк и т.д., через платежные терминалы Qiwi, woopay или с баланса телефона. Всего насчитываются более 20 различных способов пополнения лицевого счета автотранспорта.
    Для жителей, чьи транспортные средства зарегистрированы в прилегающих к платным участкам районах, предусмотрены абонементы в размере 1000 тенге для легкового транспорта, сроком 365 дней.
    Для получения льготы необходимо обратиться в контакт-центр по короткому номеру 1403
    Пополнить лицевой счет на сумму 1000 тенге. В центрах по работе с клиентами пользователи дорог могут получать информацию о тарифах, имеющихся задолженностях с официальным подтверждением и т.д.
    Для удобства пользователей сотрудниками компании разработано мобильное приложение КАЖ Мобайл. С помощью данного приложения водители могут узнать остаток на своем балансе, получить детализацию проездов, ознакомиться с тарифами за проезд.

    Теги:
    Дороги Правительство РК Транспорт Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!