Три пистолета нашли полицейские в заброшенном здании в Уштобе

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Три пистолета нашли полицейские в заброшенном здании в Уштобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По фактам массовых беспорядков и мародерства, имевших место в республике, органами внутренних дел проводятся досудебные расследования. Для привлечения к ответственности виновных производится сбор и анализ доказательств. Некоторые граждане, причастные к вышеуказанным событиям, боясь ответственности, выбрасывают незаконно попавшее к ним оружие и боеприпасы в самых разных местах.

«В Алматинской области полицейские в поисках оружия и боеприпасов осматривают окрестности населенных пунктов, заброшенные здания, поймы рек, лесополосы и это дает свои результаты. Так, 17 января оперуполномоченные отдела криминальной полиции Каратальского РОП в заброшенном здании города Уштобе обнаружили три пистолета Макарова вместе с магазинами», – сообщили в ведомстве.

Полиция обращается ко всем, у кого имеется незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, с просьбой сдать их местные органы правопорядка. Тем, кто не участвовал в погромах и кражах, анонимность гарантируется.

«Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении подозрительных лиц, либо оружия и боеприпасов, а также фото и видеоматериалы по указанным фактам, просим сообщить в call-центр Департамента полиции Алматинской области на телефоны горячей линии круглосуточно: +7 (775) 726 58 28, +7 (702) 350 50 71, 8 (7282) 60-80-07, 60-80-08», – обратились к гражданам полицейские.