Три первых места в республиканском конкурсе занял карагандинский ансамбль «Куаныш»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Три первых места в конкурсе хореографического искусства «Әдемі биле» завоевали танцоры карагандинского образцового хореографического ансамбля «Куаныш» при Областном научно-методическом центре досуга и народного творчества. Мероприятие прошло 13 марта в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На республиканский конкурс съехались танцевальные коллективы из разных уголков Казахстана. В связи с пандемией были изменены условия выступления. Юным и взрослым артистам пришлось показывать и доказывать своё мастерство только жюри. Зрителей в зале не было.

«Очень трудно было выступать. Не чувствовалась поддержка со стороны зрительного зала. Раньше на репетицию на сцене перед выступлением выделяли четыре минуты. Теперь дали всего 1,5 минуты. Были участники, которые выступали в первый раз. Для них это был большой стресс. Необходимо было собраться и выложиться на все сто процентов. Моим девочкам это удалось. Для нас этот конкурс - хороший опыт и мотивация двигаться дальше», - рассказала руководитель ансамбля Айман Тойболдина.

Несмотря на сложные условия, в копилке образцового хореографического ансамбля «Куаныш» три первых места. В номинации «Эстрадный танец» (в категории 10-13 лет) жюри высоко оценило хореографическую постановку «Недетское время». Старшие участницы коллектива (14-17 лет) отлично выступили с танцем «Дерево жизни» в номинации «Современная хореография» и со стилизованным танцем «Бесік жыры» в номинации «Танцы народов мира».

Сегодня в репертуаре ансамбля, который принимает самое активное участие во всех областных мероприятиях, более 100 хореографических постановок.

Впереди у коллектива праздничная дата. 22 марта образцовому хореографическому ансамблю «Куаныш» исполняется 27 лет. В этом году первый раз не будет отчётного концерта. Возможно, следующий день рождения станет праздником не только для участниц ансамбля, но и для жителей Караганды.