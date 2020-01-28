Три павлодарца проигнорировали сообщение о непогоде и застряли на трассе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – «Тойоту» с тремя людьми, застрявшую близ Майкаина вытаскивали с помощью спецтехники, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На 20-м километре от посёлка Майкаин сотрудниками полиции совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям с использованием спецтехники из снежного заноса спасены трое человек и доставлены в город Экибастуз. Жители области выехали на легковом автомобиле марки «Тойота», игнорируя предупреждения о непогоде», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Из-за ухудшения погоды: метели, усиления ветра и плохой видимости - несколько дней дороги по всем направлениям из Павлодара закрыты. Из-за метели и обильного снегопада ситуация на трассах республиканского значения остается сложной, отметили в правоохранительных органах.

«В связи с закрытием дорог во избежание чрезвычайных ситуации и в целях безопасности жителей полицейскими перекрывается движение на трассах, и не выпускается автотранспорт из городов и районных центров. О ситуации на дорогах население также информируется по радио и посредством социальных сетей, но находятся нерадивые водители, которые, игнорируя предупреждение об ухудшении погоды, не думая о последствиях, выезжают из одного сельского населённого пункта в другое близлежащее село», - подчеркнули в ведомстве.

Зачастую низкая дисциплина таких водителей приводит к тому, что они становятся пленниками снежной стихии, не имея возможности самостоятельно выбраться из снежных заносов. Чтобы вызволить их, тратится много сил и времени: проводятся аварийно-спасательные операции; как правило, доставляется специальная техника, которая, возможно, необходима на месте другого происшествия или для сопровождения кареты скорой помощи.









