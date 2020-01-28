+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -1 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три павлодарца проигнорировали сообщение о непогоде и застряли на трассе

28 Января 2020 01:30
Поделиться:
Три павлодарца проигнорировали сообщение о непогоде и застряли на трассе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – «Тойоту» с тремя людьми, застрявшую близ Майкаина вытаскивали с помощью спецтехники, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В усиленном режиме работали полицейские СКО
Закрыты выезд из столицы и дороги в 11 областях страны Какой будет погода в феврале в Нур-Султане Осадки и гололед ожидаются 27 января в Казахстане

«На 20-м километре от посёлка Майкаин сотрудниками полиции совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям с использованием спецтехники из снежного заноса спасены трое человек и доставлены в город Экибастуз. Жители области выехали на легковом автомобиле марки «Тойота», игнорируя предупреждения о непогоде», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Из-за ухудшения погоды: метели, усиления ветра и плохой видимости - несколько дней дороги по всем направлениям из Павлодара закрыты. Из-за метели и обильного снегопада ситуация на трассах республиканского значения остается сложной, отметили в правоохранительных органах.
«В связи с закрытием дорог во избежание чрезвычайных ситуации и в целях безопасности жителей полицейскими перекрывается движение на трассах, и не выпускается автотранспорт из городов и районных центров. О ситуации на дорогах население также информируется по радио и посредством социальных сетей, но находятся нерадивые водители, которые, игнорируя предупреждение об ухудшении погоды, не думая о последствиях, выезжают из одного сельского населённого пункта в другое близлежащее село», - подчеркнули в ведомстве.
Зачастую низкая дисциплина таких водителей приводит к тому, что они становятся пленниками снежной стихии, не имея возможности самостоятельно выбраться из снежных заносов. Чтобы вызволить их, тратится много сил и времени: проводятся аварийно-спасательные операции; как правило, доставляется специальная техника, которая, возможно, необходима на месте другого происшествия или для сопровождения кареты скорой помощи.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Транспорт, Безопасность, Погода, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив