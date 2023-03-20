Три партии впервые станут парламентскими: среди них оппозиционная ОСДП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилис Парламента проходят шесть партий. Из них три партии впервые будут представлены в Мажилисе. Речь идет о народно-демократической партии «Ауыл», партии «Respublica» и Общенациональной социал-демократической партии. Впервые оппозиционная партия станет парламентской, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общенациональная социал-демократическая партия создана 10 сентября 2006 года по инициативе группы граждан Республики Казахстан. Зарегистрирована 25 января 2007 года. У партии есть свои филиалы во всех областях страны и городах Астана, Шымкент и Алматы. Председатель ОСДП - Асхат Рахимжанов.

Деятельность партии основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. Партия свободна в определении своей внутренней структуры, целей, задач, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, установленных действующим законодательством.

В прошлом году кандидат от партии ОСДП боролся за пост Президента страны. Тогда партия выдвинула кандидатуру Нурлана Ауесбаева. По итогам выборов за него проголосовали 176 116 человек, или 2,22% избирателей.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» образовалась 5 сентября 2015 года в результате слияния Казахстанской социал-демократической партии «Ауыл» и Партии патриотов Казахстана. Председателем партии является депутат Сената Парламента РК Али Бектаев.

Главным стержнем деятельности партии было и остается решение проблем села, агропромышленного комплекса, вопросы социального обеспечения сельского населения. Партия «Ауыл» тоже выдвигала своего кандидата Жигули Дайрабаева на пост Президента. Тогда за кандидата от «Ауыл» проголосовали 271 641 избиратель, или 3,42%.

Перед Парламентскими выборами в ряды партии присоединилась также экс-кандидат в Президенты РК Каракат Абден. В прошлом году на выборах за Каракат Абден проголосовали 206 000, или 2,6% избирателей.

Партия «Respublica» образована в этом году 18 января. Председатель партии - Айдарбек Ходжаназаров.

Партия «Respublica» выступает за создание современной и высокотехнологичной национальной экосистемы. В ее целях значатся структурные преобразования во всех сферах общественной жизни.

Представители партии заявляют, что хотят жить в надежной, процветающей и справедливой стране – стране свободных людей, где каждый может честно трудиться и получать достойный заработок, где есть здоровая и образованная молодежь, и где каждый гордится своей страной.

Партия позиционирует себя как МЕТА-партия, которая нацелена на структурные преобразования во всех сферах общественной жизни.

Ранее в ЦИК Казахстана объявили предварительные результаты выборов. Голоса избирателей распределились следующим образом: партия «AMANAT» – 53,90% или 3 341 510 голосов, народно-демократическая партия «Ауыл» – 10,90% или 693 938 избирателей, партия «Respublica» – 8,59% или 547 154 голоса, Народная партия Казахстана – 6,80% или 432 920 избирателей, Партия зеленых «Байтақ» – 2,30% или 146 431 избирателей, Демократическая партия «Ақ жол» – 535 139 голосов или 8,41%, Общенациональная социал-демократическая партия – 5,20% или 331 058 голосов.

Графу «Против всех» выбрали 3,90% или 248 291 избиратель.