Три пациента с коронавирусом переведены из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 3 пациента с коронавирусом переведены из реанимации в обычное отделение: город Нур-Султан - 1, город Шымкент – 2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

Всего по Казахстану 203 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.