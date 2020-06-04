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Три пациента с коронавирусом переведены из реанимации в обычное отделение

4 Июня 2020 21:18
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Три пациента с коронавирусом переведены из реанимации в обычное отделение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 3 пациента с коронавирусом переведены из реанимации в обычное отделение: город Нур-Султан - 1, город Шымкент – 2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал CORONAVIRUS2020.KZ.

Всего по Казахстану 203 пациента переведены из реанимации в профильное отделение.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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