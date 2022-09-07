Три отечественных фильма порекомендовал посмотреть глава Минкультуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что если контент отечественного фильма будет интересным, его нужно поддерживать. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кино у нас отличное, кино у нас разное. Мы пришли к депутатам, чтобы ситуацию исправить, чтобы наша кинематография стала еще лучше», - сказал Даурен Абаев, отвечая на вопросы журналистов.

Также журналисты спросили у министра, какие фильмы он предпочитает пересматривать.

«Три фильма, которые я всегда буду рекомендовать - «Султан Бейбарс», «Тризна» и «Қыз жібек», - сказал глава ведомства.

«Мы должны исходить из контента. Если контент будет интересный, надо поддержать фильм», - считает глава Минкультуры.

Также министр проинформировал, что сейчас вопрос касательно перебазирования киностудии «Казахфильм» в столицу не стоит, так как вся база в сфере кинематографии расположена в Алматы.

Мажилис ранее одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры». В документ вносится ряд изменений.

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