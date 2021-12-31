Три отчетные встречи с населением проведет аким Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актобе Асхат Шахаров проведет в январе 2022 года три отчетные встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отчетные встречи акимов с населением проводятся в соответствии с указом президента РК «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров высших учебных заведений».
Первая встреча пройдет в 15.00 28 января 2022 года в ДК «Геолог». Затем планируется проведение встречи 31 января в 15.00 в городском доме культуры. Третья встреча запланирована на 2 февраля во дворце «Жекпе-жек» в 15-00.
Вопросы на встречу с акимом можно направлять заранее по электронной почте esep2020@mail.ru или на страницу в инстаграмм aqtobe_akimat, либо оставить в специальных ящиках. Ящики установлены в акимате Актобе, в акиматах района Астана, Алматы, в гипермаркетах «Дина», «Анвар», во дворце Жекпе-Жек, ТРК «Керуен сити», ЦОН по улице Тургенева, ТД «Нурдаулет», рынок «Жилгородской», ТД «Домострой» по улице Арынова, в городском доме культуры.
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