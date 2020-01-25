Три остановки сердца: как врачи Шымкента спасали жизнь 58-летней женщины

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Нелегким было дежурство было у ночной смены городского перинатального центра - скорая помощь доставила женщину, 1961 года рождения, с повышенным давлением, с диагнозом «отек мозга, отек легких, гипертонический криз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу горздрава.

Скорая везла её с поселка Кайтпас, и ближайшим медучреждением на пути был городской перинатальный центр. И хотя больная не являлась роженицей и не была беременна, бригада реаниматологов приняла пациентку и сделала все возможное, чтобы помочь больной.

В ходе реанимационных мероприятий у больной произошла остановка сердца - на 4 минуты. Реаниматологи делали все, чтобы вернуть её к жизни, но произошла ещё одна остановка. А затем опять третья остановка сердца - на 4 минуты. Реаниматологи снова вступили в схватку за жизнь пациентки и выиграли это бой.

Три остановки сердца за одну ночь, каждая по 4 минуты, и три возвращения в жизнь.

Реанимационные мероприятия проводили реаниматолог высшей категории Турсунов Турабек Уткурович, на счету которого сотни спасённых жизней за 14 лет работы в отделении реанимации, а также Жораев Юсуф Закиржанович, Биджигитов Бекжан Фархатович - все они прошли школу у заведующего Шамамутова Батыра Маккамбаевича. Медсестры всю ночь не отходили от женщины, проводя все назначения и процедуры, и труд персонала дал свои плоды.

Женщина пришла в себя, утром после стабилизации состояния её перевели в ГКБ-1.