Три остановки на 1,3 млн тенге разбили хулиганы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские неделю разыскивали хулиганов, которые за одну ночь разбили сразу три остановочных павильона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники первого отдела опрашивали таксистов, работников развлекательных заведений, изучали материалы камер видеонаблюдения, расположенных в микрорайоне.

«В поле зрения попала компания молодых людей, отмечавших день рождения на одной из зон отдыха. Когда их доставили в отдел полиции, никто из них не спешил признаваться, более того категорически отрицали свою причастность. Каждый из них рассказал о своем законопослушании. Однако камера зафиксировала моменты ударов и сокрушительную победу над стеклянными калеными полотнами», - рассказали в пресс-службе.

Согласно предоставленной информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, стоимость каждого павильона составляет 440 тысяч тенге.

«Факт хулиганства внесен в Единый реестр досудебных расследований. В отношении двух учащихся колледжа и одного несовершеннолетнего петропавловца избрана мера принуждения «обязательство о явке», - добавили в пресс-службе.