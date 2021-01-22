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    13:53, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Три остановки на 1,3 млн тенге разбили хулиганы в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские неделю разыскивали хулиганов, которые за одну ночь разбили сразу три остановочных павильона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники первого отдела опрашивали таксистов, работников развлекательных заведений, изучали материалы камер видеонаблюдения, расположенных в микрорайоне.

    «В поле зрения попала компания молодых людей, отмечавших день рождения на одной из зон отдыха. Когда их доставили в отдел полиции, никто из них не спешил признаваться, более того категорически отрицали свою причастность. Каждый из них рассказал о своем законопослушании. Однако камера зафиксировала моменты ударов и сокрушительную победу над стеклянными калеными полотнами», - рассказали в пресс-службе.

    Согласно предоставленной информации отдела жилищно-коммунального хозяйства, стоимость каждого павильона составляет 440 тысяч тенге.

    «Факт хулиганства внесен в Единый реестр досудебных расследований. В отношении двух учащихся колледжа и одного несовершеннолетнего петропавловца избрана мера принуждения «обязательство о явке», - добавили в пресс-службе.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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