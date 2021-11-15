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Три основных вызова для развивающихся экономик назвал эксперт из Китая

15 Ноября 2021 16:16
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Три основных вызова для развивающихся экономик назвал эксперт из Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Декан, основатель колледжа Шварцмана, университет Цинхуа Дэвид Даокуй Ли назвал три основных вызова для экономик развивающихся стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вся экономика развивающихся стран будет сталкиваться с тремя основными вызовами. Первый вызов – это вопрос, связанный с долгом. Из-за COVID очень многие правительства по всему миру увеличили свои бюджетные расходы. В результате уровень долга всех правительств по всему миру очень сильно возрос, включая экономики развивающихся стран. И этот уровень долга становится большой проблемой для ближайшего будущего. Конечно, это приведет и к другим проблемам, таким как рецессия, к примеру», - сказал Дэвид Даокуй Ли на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Вторая проблема, по его словам – это вопрос перехода к низкоуглеродной экономике.

«Весь мир должен прийти к консенсусу, чтобы перейти к низкоуглеродной экономике. Что касается экономик развивающихся стран, мы больше зависим от традиционных источников энергии. Мы больше зависим от энергетики, чем экономики развитых стран, а потому мы больше зависим от угля. Чтобы перейти к низкоуглеродной экономике, необходимо снизить объемы сжигания угля. Здесь я говорю и о Казахстане в том числе. Вы используете сейчас уголь и природный газ. А как перейти от природного газа к ветряным или солнечным станциям? Все это потребует огромных денег и расходов. И даже если мы видим, что цена на энергию ветра или солнца очень дешевой, чтобы ее аккумулировать, это очень дорогостоящее удовольствие. Это может привести и к инфляции», - отметил спикер.

«Третий вызов – перераспределение цепочки поставок. До пандемии различные страны начали обсуждать вопросы перевода цепочки поставок подальше от развивающихся стран снова в США для того, чтобы экономика этого государства могла предоставить больше рабочих мест. А из-за пандемия эта потребность возвращения цепочки поставок в Европу и США возросла еще сильнее. То есть, люди в США и Европе нуждаются в более стабильных цепочках поставок для товаров. Поэтому, мы переходим от производства развивающихся экономик. Это будет также приводить к различным расходам. Это необходимо учитывать», - подчеркнул эксперт из Китая.


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#Экономика   #Китай   #Астана Опера  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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