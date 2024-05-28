Три основные проблемы в энергетике Казахстана назвали в Минэнерго

Три основные проблемы в отрасли энергетики Казахстана назвал руководитель Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики МЭ РК Жалгас Шогелбаев на Форуме стейкхолдеров «Перспективы развития атомной энергетики в Казахстане» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Во-первых, проблемой является нехватка кадров в области электроэнергетики. На данный момент с ведущими институтами в отрасли ведутся дискуссии о повышении грантов. По большому счету количество грантов нам не дает результатов, потому что привлекательность профессии не повышается. Второй год мы при смене тарифов обращаем внимание на оплату труда и социальный сектор: лечебное пособие, дополнительные вознаграждения на праздники, – рассказал Жалгас Шолгебаев на площадке Форума.

Руководитель Управления по инвестициям в электроэнергетику Департамента развития электроэнергетики МЭ РК считает, что сегодня есть большая проблема с износом.

– Во-вторых, износ. Мы с этим боремся и создаем условия, привлекаем инвесторов. При этом большое внимание обращаем на локализацию производства. Ни для кого не секрет, что есть проблема с энергетический машиностроением. Наблюдается большая фактура оборудования и очень низкий объем производства в Казахстане. От того, что мы зависим от других стран в части логистики и других каких-то вопросах, – отметил представитель МЭ РК.

По словам Жалгас Шогелбаев к основным проблемам энергетики в Казахстане относится энергосбережение.

– В-третьих, энергосбережение. С учетом того, что относительно других стран у нас дешевая электроэнергия, отсутствует культура сбережения ресурсов. В этом плане сегодня мы также стараемся проводить соответствующие брифинги и круглые столы с привлечением крупных предприятий, – добавил руководитель Управления МЭ РК.

Он также напомнил о работе программы Министерства национальной экономики РК и Министерства энергетики и природных ресурсов РК «Тариф в обмен на инвестиции». Основная цель программы – снижение уровня износа не менее чем на 15% всех регенераций к 2035 году.

Как заявляют ведомства, обеспечение инвестиций в электрические станции позволит вовлечь существующие резервы самым быстрым и эффективным образом. Программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и, тем самым, повысить надежность работы энергосистемы и обеспечить снижение износа генерирующих мощностей.

На сегодняшний день в атомной отрасли Казахстана занято более 20 тысяч человек, в том числе 15 тысяч человек основного производственного персонала. Также большое число специалистов работает в Национальном ядерном центре и Институте ядерной физики, где уже десятки лет выполняются работы мирового уровня в области обеспечения безопасности ядерных энергетических установок. Результаты этих работ учитываются в ряде инновационных проектов АЭС в Японии, Франции и других странах, с которыми сотрудничают наши ученые-ядерщики.