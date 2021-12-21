+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три организации дополнительного образования откроются в Нур-Султане в 2022 году

21 Декабря 2021 13:38
Поделиться:
Три организации дополнительного образования откроются в Нур-Султане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующем году в столице откроются три организации дополнительного образования. Об этом сообщил руководитель управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазиев на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
В начальных классах предложили ввести уроки о казахских традициях Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря Двое сотрудников транспортной полиции стали призерами чемпионата по дзюдо

«Сегодня в столице 205 тысяч школьников. В этом году в школы пришли 24 тысячи детей. В городе есть 11 организаций дополнительного образования, в них пополняют знания 142 101 ребенок. Таким образом, 74% столичных школьников охвачены дополнительным образованием. Из них 11% составляют дети, относящиеся к социально уязвимой группе. То есть, дети из малообеспеченных семей и дети-сироты обеспечиваются дополнительным образованием бесплатно», – сказал К.Сенгазиев.

Руководитель управления также рассказал о планах по дальнейшему обеспечению столичных школьников дополнительным образованием.

«Несмотря на принимаемые меры, вопрос о дополнительном образовании в столице остается на повестке дня. В следующем году планируется открыть 3 организации дополнительного образования. Таким образом, дополнительным образованием будет охвачено еще 5 тысяч столичных школьников. Дополнительное образование ведется по 8 направлениям. Это наука, технологии, туризм, оздоровление, инклюзив, социально-гуманитарное направление, творчество, искусство. Всего в настоящее время не охвачены дополнительным образованием 26% школьников», – сказал К.Сенгазиев.

По его словам, в Нур-Султане, кроме государственных организаций, дополнительным образованием занимаются около 100 частных организаций.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
В начальных классах предложили ввести уроки о казахских традициях
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 декабря
Двое сотрудников транспортной полиции стали призерами чемпионата по дзюдо
Популярное
1 Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
2 Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
3 Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
4 Как провести зимний досуг в Нур-Султане
5 Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
6 Рождённые в День Независимости 117 малышей получили baby-боксы «Сүйінші» в Карагандинской области
Читайте также
В начальных классах предложили ввести уроки о казахских традициях
В 12 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
Манипуляция: «Pfizer не будет поставлять мРНК-вакцины в те страны, где несет юридическую ответственность за побочные эффекты»
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
Как провести зимний досуг в Нур-Султане
Самый короткий день и самая длинная ночь наступят 21 декабря
Рождённые в День Независимости 117 малышей получили baby-боксы «Сүйінші» в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив