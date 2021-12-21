Три организации дополнительного образования откроются в Нур-Султане в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующем году в столице откроются три организации дополнительного образования. Об этом сообщил руководитель управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазиев на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в столице 205 тысяч школьников. В этом году в школы пришли 24 тысячи детей. В городе есть 11 организаций дополнительного образования, в них пополняют знания 142 101 ребенок. Таким образом, 74% столичных школьников охвачены дополнительным образованием. Из них 11% составляют дети, относящиеся к социально уязвимой группе. То есть, дети из малообеспеченных семей и дети-сироты обеспечиваются дополнительным образованием бесплатно», – сказал К.Сенгазиев.

Руководитель управления также рассказал о планах по дальнейшему обеспечению столичных школьников дополнительным образованием.

«Несмотря на принимаемые меры, вопрос о дополнительном образовании в столице остается на повестке дня. В следующем году планируется открыть 3 организации дополнительного образования. Таким образом, дополнительным образованием будет охвачено еще 5 тысяч столичных школьников. Дополнительное образование ведется по 8 направлениям. Это наука, технологии, туризм, оздоровление, инклюзив, социально-гуманитарное направление, творчество, искусство. Всего в настоящее время не охвачены дополнительным образованием 26% школьников», – сказал К.Сенгазиев.

По его словам, в Нур-Султане, кроме государственных организаций, дополнительным образованием занимаются около 100 частных организаций.