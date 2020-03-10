Три олимпийские лицензии завоевала команда Казахстана по велоспорту на треке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация велоспорта представила распределение квот в велоспорте на треке на участие в Олимпийских Играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам периода набора очков (девять этапов Кубка мира, два чемпионата мира и мировые старты) на команду Казахстана по велоспорту на треке приходятся три лицензии на главный старт четырехлетия (спринт, омниум и кейрин). При этом Казахстан в соревнованиях на треке будет представлен в Токио двумя спортсменами. Имена позже объявит Казахстанская федерация велоспорта.

Отметим, что лицензия на выступление в спринтерских видах является для Казахстана исторической - ранее казахстанские спортсмены никогда не были представлены в этой дисциплине на Олимпийских играх.

Добавим, что большую лепту в завоевание лицензии внесли Артем Захаров и Сергей Пономарев. На прошедшем в Берлине чемпионате мира оба спортсмена смогли попасть в ТОП-10 по итогам своих выступлений.

В Токио соревнования по велоспорту на треке стартуют 3 августа на территории велодрома «Izu». Закончатся соревнования 9 августа. Всего в рамках квалификации было разыграно 189 лицензий. На данный момент команда Казахстана завоевала 41 лицензию на Олимпийские игры в Токио.