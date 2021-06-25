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    14:36, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Три новых детсада появятся в Алматы до конца года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 800 дошкольных организаций функционируют сегодня в Алматы. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в Алматы работают 832 дошкольные организации с общим охватом 65 962 ребенка. Продолжается работа по снижению дефицита мест в дошкольных учреждениях. Ведется строительство 4 гос.детсадов с вводом 3-х - до конца года», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

    По его словам, с начала года открыты 30 частных дошкольных организаций. До конца года планируется открытие еще 35.

    «Госзаказ размещен в 397 дошкольных организациях. К концу году доведем охват детей от 3 до 6 лет до 91%. Правительство поддержало наше предложение о частичном погашении из средств бюджета родительской оплаты за дополнительные услуги в частных детских садах», - напомнил аким.

    Ранее Б. Сагинтаев рассказал о строительстве школ в городе.

    Сегодня в Алматы работают 278 школ с общим контингентом 288 тысяч 887 учащихся. ведется строительство 8-ми государственных школ, 6-и частных школ, 17 пристроек, а также сейсмоусиление 4 школ.


    Теги:
    Образование Акимат Алматы
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