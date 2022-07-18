18 Июля 2022 18:12

Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В рамках корректировки маршрутной сети западной части Алматы, с учетом запуска новых станций метрополитена, планируется открыть три новых автобусных маршрута. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Алматы.

Вместе с тем проведена корректировка девяти существующих маршрутов.

С 15 августа запускаются маршруты №49 по направлению: мкр. Абай - ул. Карьерная – станция метро Момышулы и №100 по направлению: мкр. Асыл арман - мкр. Бесагаш. 30 августа планируется запустить маршрут №53 от мкр. Кемертоган до станции метро Момышулы.

Действующий маршрут №137 будет разделен на два отдельных маршрута. В западной части остается маршрут №137 с сокращенной схемой от административного центра Наурызбайского района до ТД Адем. В восточной части маршрут №138 от ТД Адем до мкр.Кайрат. Разделить маршрут планируется 15 августа.

Маршрут №55 является подвозящим к станциям метрополитена. Изначально планировалось сокращение схемы его движения до новой станции «Момышулы». Но так как со стороны пассажиров сохраняется спрос, разворот маршрута будет на пр. Алтынсарина.

Маршрут №110 планируется продлить с 10 августа на одну остановку для соединения со станцией метро «Момышулы».

Маршрут №212 планируется сократить с 15 августа на центральной части города. Теперь маршрут будет курсировать от пригородной зоны пос. Жандосов до пересечения улиц Саина-Жандосова.

Также с 15 августа маршрут №78 станет подвозящим к станции метрополитена «Момышулы» для жителей пригородной зоны, выезжающих в Алматы с северо-запада. А маршрут №23 будет сокращен до ж/д вокзала Алматы-2.