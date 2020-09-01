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Три новые школы открылись в ВКО

1 Сентября 2020 23:37
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Три новые школы открылись в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане открылись три новые государственные школы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

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В ведомстве сообщили, что в селе Караул Абайского района распахнула свои двери школа на 300 мест, оснащенная по стандартам Назарбаев Интеллектуальных школ, а в селе Ахмирово открылась школа на 1000 мест. Еще одно учебное заведение на 600 мест с интернатом на 300 мест начала работать в селе Акжар Тарбагатайского района. В данной школе смогут учиться дети из многодетных и малообеспеченных семей со всех районов и городов области.

Помимо новых школ, в рамках государственно-частного партнерства в городе Усть-Каменогорске открываются пять детских садов на 915 мест.


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#Восточно-Казахстанская область   #Образование  
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Орал Ерланулы

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