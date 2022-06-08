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    09:56, 08 Июнь 2022 | GMT +6

    Три новые области официально образованы в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня, 8 июня 2022 года, вступил в силу Указ Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ».

    В Казахстане официально образованы:

    - область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

    - область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

    - область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

    Также перенесен административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.

    Вторым Указом «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Аксуат в село Акжар.

    Изменился и состав Восточно-Казахстанской области, образованы:

    - район Аксуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;

    район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

    Этот указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.

    Теперь в Казахстане 17 областей.


    Теги:
    Улытауская область Абайская область Жетысуская область Главная Закон и право
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