Три новые области официально образованы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С сегодняшнего дня, 8 июня 2022 года, вступил в силу Указ Главы государства «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ».

В Казахстане официально образованы:

- область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

- область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

- область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

Также перенесен административный центр Алматинской области из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Вторым Указом «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» административный центр Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области перенесен из села Аксуат в село Акжар.

Изменился и состав Восточно-Казахстанской области, образованы:

- район Аксуат с административным центром в селе Аксуат путем выделения из состава Тарбагатайского района;

район Самар с административным центром в селе Самарское путем выделения из состава Кокпектинского района.

Этот указ вводится в действие с 7 июня 2022 года.

Теперь в Казахстане 17 областей.