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    18:00, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Три новых случая оспы обезьян выявили на Филиппинах

    оспа обезьян
    Фото: pixabay

    На Филиппинах выявлено еще три случая заражения оспой обезьян, в результате чего общее число активных случаев заболевания в стране достигло восьми. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Министр здравоохранения Филиппин Теодоро Хербоса сообщил, что среди трех новых заболевших — мужчины в возрасте 29 и 34 лет из Манилы и 29-летний мужчина из региона к югу от Манилы.

    Как и у пяти пациентов с оспой, о которых министерство здравоохранения сообщало ранее, у новых пациентов, по словам Т. Хербосы, более легкая форма MPXV II.

    Представитель министерства здравоохранения, помощник министра Альберт Доминго сообщил, что с июля 2022 года на Филиппинах было зарегистрировано 17 случаев заражения оспой.

    - С 2023 года девять пациентов выздоровели. Восемь (человек) являются активными пациентами, ожидающими устранения симптомов, — добавил А. Доминго.

    А. Доминго сказал, что министерство здравоохранения продолжит отслеживать людей, которые тесно контактировали с активными пациентами.

    Теги:
    Обезьянья оспа Оспа обезьян Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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