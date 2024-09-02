Три новых случая оспы обезьян выявили на Филиппинах

На Филиппинах выявлено еще три случая заражения оспой обезьян, в результате чего общее число активных случаев заболевания в стране достигло восьми. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

Министр здравоохранения Филиппин Теодоро Хербоса сообщил, что среди трех новых заболевших — мужчины в возрасте 29 и 34 лет из Манилы и 29-летний мужчина из региона к югу от Манилы.

Как и у пяти пациентов с оспой, о которых министерство здравоохранения сообщало ранее, у новых пациентов, по словам Т. Хербосы, более легкая форма MPXV II.

Представитель министерства здравоохранения, помощник министра Альберт Доминго сообщил, что с июля 2022 года на Филиппинах было зарегистрировано 17 случаев заражения оспой.

- С 2023 года девять пациентов выздоровели. Восемь (человек) являются активными пациентами, ожидающими устранения симптомов, — добавил А. Доминго.

А. Доминго сказал, что министерство здравоохранения продолжит отслеживать людей, которые тесно контактировали с активными пациентами.