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    20:09, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Три новых кладбища появятся в Шымкенте

    Их разместят на востоке, юге и западе города. Это подтвердили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кладбище
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    На территории Шымкента действует более 100 кладбищ общей площадью свыше 1000 гектаров. В силу стремительного роста численности населения и плотной городской застройки возникла необходимость заранее предусмотреть новые территории для захоронений.

    Согласно утвержденному Генплану, три новых кладбища разместятся по периметру города — на восточной, южной и западной окраинах. Конкретные адреса участков пока не называются, однако известно, что схема размещения уже разработана и согласована на уровне Правительства.

    Властями подчеркивается, что все действующие кладбища сохранят свое расположение — их перенос или ликвидация не планируется. Также, по данным управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, на сегодня отсутствуют какие-либо попытки строительных компаний получить участки, занятые ныне действующими кладбищами.

    — Важно отметить, что содержание и благоустройство новых объектов будет находиться в ведении районных акиматов. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм. В соответствии с приказом Минздрава РК, территории закрытых кладбищ могут использоваться только спустя 20 лет после прекращения захоронений, исключительно для зеленых насаждений, — сообщил главный специалист отдела градостроительства и геоинформационных систем Азизбек Ажиметов.

    кладбище
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

    Генеральный план, определяющий развитие Шымкента до 2035 года, сейчас проходит обязательные общественные слушания и градостроительную экспертизу. Как заверяют специалисты, после утверждения всех этапов проект позволит сбалансировать развитие городской инфраструктуры с соблюдением экологических, санитарных и градостроительных требований.

    Напомним, в Астане при строительстве новой автодороги сохранят кладбище в старой части города. Трассу скорректировали с учетом историко-культурной значимости объекта.

    кладбище
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform
    кладбище
    Фото: Максат Шагырбай / Kazinform

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Шымкент Общество
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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