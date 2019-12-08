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Три номинации премии «National Tourism Awards 2019» забрала Акмолинская область

8 Декабря 2019 08:55
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Три номинации премии «National Tourism Awards 2019» забрала Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По итогам национальной премии «National Tourism Awards 2019» Акмолинская область завоевала максимальное количество наград, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Акмолинской области Марата Игалиева.

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«Акмолинская область – первая в туризме! В столице выбрали победителей национальной премии «National Tourism Awards 2019», - поделился на своей странице в Instagram М. Игалиев.

По словам замакима, Акмолинская область увезла домой максимальное количество призов, а именно: «Лучший отель 4 звезды» - GreenWhich Kokshetau, «Лучший санаторий Казахстана» - Окжетпес, который стал первым объектом в Центрально-Азиатском регионе, получившим международный сертификат EuropeSpa, «Лучшим детско-юношеским туристским проектом» стали «Скауты великой степи».

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Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм,
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Автор:

Оксана Матасова

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