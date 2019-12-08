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вчера 23:33
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06.12.2019 23:20
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06.12.2019 23:00
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06.12.2019 22:43
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06.12.2019 22:30
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06.12.2019 22:22
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06.12.2019 22:07
Три номинации премии «National Tourism Awards 2019» забрала Акмолинская область
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По итогам национальной премии «National Tourism Awards 2019» Акмолинская область завоевала максимальное количество наград, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Акмолинской области Марата Игалиева.
«Акмолинская область – первая в туризме! В столице выбрали победителей национальной премии «National Tourism Awards 2019», - поделился на своей странице в Instagram М. Игалиев.
По словам замакима, Акмолинская область увезла домой максимальное количество призов, а именно: «Лучший отель 4 звезды» - GreenWhich Kokshetau, «Лучший санаторий Казахстана» - Окжетпес, который стал первым объектом в Центрально-Азиатском регионе, получившим международный сертификат EuropeSpa, «Лучшим детско-юношеским туристским проектом» стали «Скауты великой степи».
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