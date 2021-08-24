Три нокаута за день: казахстанские боксеры продолжают побеждать на МЧА-2021

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - В понедельник казахстанские боксеры оформили сразу три нокаута на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Вчера казахстанский боксер Адайбек Ниязбай дважды отправил соперника в нокдаун на чемпионате Азии по боксу среди юношей и молодежи в Дубае.

Далее Дамир Дайпаков стартовал с победы на турнире. Его соперником по юниорскому турниру (2005-2006 г.р.) в весовой категории до 46 килограммов был кыргызстанец Бекзат Ергешов.

Вторую победу одержал казахстанский боксер Адайбек Ниязбай, отправив в нокдаун сирийца Мухаммеда, а после третьего рефери закончил бой ввиду явного преимущества казахстанского боксера.

Также с яркой досрочной победы стартовал на чемпионате Нурсултан Алтынбек. В первом бою на молодежном турнире (2003-2004 г.р.) в весовой категории до 54 килограммов Алтынбек встретился с местным боксером, Ахмедом Эисса Алали, и не оставил ему никаких шансов.

Ниже представлены результаты всех боев дня с участием казахстанцев.

Юноши (2003-2004 г.р.)

48 кг. Санжар Ташкенбай — Мехродж Зоидов (Таджикистан) — победа Ташкенбая во втором раунде ввиду травмы соперника

54 кг. Нурсултан Алтынбек — Ахмед Эисса Алали (ОАЭ) — победа Алтынбека техническим нокаутом во втором раунде

57 кг. Абдыгалым Абдыкерим — Тургунбек Иманкадыров (Таджикистан) — победа Абдыкерима единогласным решением судей

60 кг. Ерасыл Ермек — Айдос Тагайбаев (Узбекистан) — победа Ермека раздельным решением судей

63,5 кг. Елнур Суюнбай — Рахман Хамза Ясин (Палестина) — победа Суюнбая единогласным решением судей

67 кг. Абзал Серик — Фокаха Нидаль (Палестина) — победа Серика техническим нокаутом во втором раунде

71 кг. Арман Алматулы — Хашеми Насаб (Иран) — победа Алматулы нокаутом во втором раунде.



