Три незаконные проверки управления санэпидконтроля пресекли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга проверок контролирующих органов прокуратурой города Нур-Султана пресечены 3 незаконные проверки Управления санитарно-эпидемиологического контроля. По результатам рассмотрения акта надзора проверки отменены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, прекращено административное производство, возбужденное в отношении одного из предпринимателей.

При прокуратуре города Нур-Султана работают мобильные группы, целью которых являются пресечение необоснованного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства.

Предпринимателей просят по всем подобным фактам обращаться в мобильную группу прокуратуры города Нур-Султана по телефону 71-24-40.

С 1 января 2020 года Указом Президента Республики Казахстан в стране введен 3-летний мораторий на проверки малого бизнеса и микропредпринимательства. Исключения составляют лишь проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку.