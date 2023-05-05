Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Три недели боестолкновений в Судане: Белый дом пригрозил санкциями

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 15:25
Три недели боестолкновений в Судане: Белый дом пригрозил санкциями Фото: AFP

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на объявленное семидневное перемирие и многочисленные посреднические инициативы, в Судане по-прежнему гибнут люди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

В США готовятся к «затяжному» конфликту в Судане, поскольку «обе стороны считают, что могут победить военным путём, и у них мало стимулов для того, чтобы сесть за стол переговоров» – с таким заявлением выступила директор американской разведки Эврил Хейнс.

Глава Белого Дома назвал продолжающиеся бои в Хартуме «трагедией» и пригрозил санкциями всем лицам, которые «угрожают миру, безопасности и стабильности Судана, подрывают демократические преобразования и применяют насилие против гражданского населения».

По данным неправительственной организации ACLED, число жертв вооружённого конфликта между бывшими союзниками по военному перевороту генералами аль-Бурханом и Дагло приближается к 700. Более 5 тысяч человек получили ранения.

Как сообщили в ООН, по меньшей мере 115 тысяч суданцев были вынуждены покинуть страну.


Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш