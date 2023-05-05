Три недели боестолкновений в Судане: Белый дом пригрозил санкциями

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на объявленное семидневное перемирие и многочисленные посреднические инициативы, в Судане по-прежнему гибнут люди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

В США готовятся к «затяжному» конфликту в Судане, поскольку «обе стороны считают, что могут победить военным путём, и у них мало стимулов для того, чтобы сесть за стол переговоров» – с таким заявлением выступила директор американской разведки Эврил Хейнс.

Глава Белого Дома назвал продолжающиеся бои в Хартуме «трагедией» и пригрозил санкциями всем лицам, которые «угрожают миру, безопасности и стабильности Судана, подрывают демократические преобразования и применяют насилие против гражданского населения».

По данным неправительственной организации ACLED, число жертв вооружённого конфликта между бывшими союзниками по военному перевороту генералами аль-Бурханом и Дагло приближается к 700. Более 5 тысяч человек получили ранения.

Как сообщили в ООН, по меньшей мере 115 тысяч суданцев были вынуждены покинуть страну.