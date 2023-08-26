Три населенных пункта переименуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В двух районах Северо-Казахстанской области планируют переименовать три сельских населенных пункта. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В проекте указано, что в Айыртауском районе село Карасевка Камсактинского сельского округа переименуют в село Камсакты, село Воскресеновка Володарского сельского округа - в село Баянтай. В районе Шал акына Кривощековский сельский округ переименуют в сельский округ Арай, село Кривощеково – в село Арай.

Из документа следует, что решение о переименовании населенных пунктов принято на основании заключения областной ономастической комиссии и с учетом мнения населения соответствующей территории.

Совместное постановление акимата и решение маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

На публичном обсуждении проект будет находиться до 7 сентября.