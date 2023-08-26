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    00:31, 26 Август 2023 | GMT +6

    Три населенных пункта переименуют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В двух районах Северо-Казахстанской области планируют переименовать три сельских населенных пункта. Соответствующий проект постановления размещен на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В проекте указано, что в Айыртауском районе село Карасевка Камсактинского сельского округа переименуют в село Камсакты, село Воскресеновка Володарского сельского округа - в село Баянтай. В районе Шал акына Кривощековский сельский округ переименуют в сельский округ Арай, село Кривощеково – в село Арай.

    Из документа следует, что решение о переименовании населенных пунктов принято на основании заключения областной ономастической комиссии и с учетом мнения населения соответствующей территории.

    Совместное постановление акимата и решение маслихата вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    На публичном обсуждении проект будет находиться до 7 сентября.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область
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