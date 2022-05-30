30 Мая 2022 20:49

Три награды завоевали работы казахстанского фотографа на конкурсе Kazakhstan Diagramma 2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Недавно завершился фотоконкурс Kazakhstan Diagramma 2022, в котором известный фотограф Александр Власюк завоевал сразу три награды: две золотые медали и почетная лента салона. Радостной вестью фотограф поделился на своей странице в сети Facebook. Необходимо подчеркнуть, что это не первая его награда. В копилке фотографа награды с международных фотоконкурсов в Италии, Китае. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Александр Власюк подробно рассказал о своих наградах, об истории появления кадров и поделился советами для начинающих фотографов.

Две золотые медали в фотоконкурсе Kazakhstan Diagramma 2022 получили фотографии «Балхаш» и «Пляжный сезон». Рисунок совенка Грея завоевал почетную ленту салона.

«Что касается фотографии «Пляжный сезон» - все получилось неожиданно. Чтобы сделать кадр, попросил подругу мне помочь. Мы подъехали к национальному парку Алтын-Эмель. Фотография сделана в феврале. В Алматы тогда было относительно тепло. В первый день отсняли, уехали домой. Я посмотрел материал. Мне кое-что не понравилось, поэтому решили поехать на следующий день. Два раза ездили на съемку. Однако лучшей фотографией оказался кадр, сделанный в первый день, потому что лед был покрыт изморозью. На второй день стало еще теплее, а изморозь на льдах пропала. Лед стал голым. Замороженный эффект наблюдался в первый день. Эта фотография мне принесла третью награду. Самая первая награда – престижный фотоконкурс в Италии среди фотографий с дрона. Она заняла второе место. Золотую медаль взяла в фотоконкурсе в Китае. Мне говорили, что кадр напоминает постер фильма «Вечное сияние чистого разума». Я даже не смотрел его», - признался фотограф.

Вторая фотография «Балхаш» была сделана, когда Александр отправился на рыбалку с друзьями.

«Пока все утром спали, проснулся рано и поехал на заброшенную рыболовецкую базу. Все корабли стояли грустные и печальные на берегу. Я наблюдал за эпическим рассветом и поймал кадр», - поделился Александр Власюк.

На третьей фотографии запечатлен друг нашего фотографа – совенок по имени Грей. Александр подобрал его в прошлом году в конце лета. Грей стал членом семьи, хорошим другом и фотомоделью. 1 мая совенка выпустили на свободу. Фотограф попрощался с другом.

«Прилетели его сородичи. Они улетают в Африку на зимовку, а он остался у меня. Когда его сородичи вернулись в страну, он не находил себе места, летал по всей квартире, кричал, поэтому выпустил на волю. Надеюсь, с ним все хорошо. Перед тем, как отпустить его, я связался с московскими орнитологами, обрисовал ситуацию. В детстве сам занимался орнитологией, имею представление о птицах. Мне сказали, что он выживет, его можно выпускать на волю. Я обучил его дома, бросал еду на пол, чтобы научился самостоятельности. Грей никогда не жил в клетке и признавал только меня. Когда видел посторонних людей, сразу уходил и прятался. Никого не подпускал к себе. Думаю, у него все хорошо, он нашел себе пару», - поделился фотограф.

Александр Власюк по образованию художник. Покойный отец фотографа Владимир Власюк профессор живописи, член Союза художников Казахстана. Однако нашего героя больше интересовала камера, нежели кисточки.

«Когда обучался в институте, то писал картины. А потом ушел в акварель. Около 15 лет проработал графическим дизайнером. Все равно фотографии притягивали к себе. После армии забросил это дело. С 2006 года полностью занимаюсь фотографированием. Кадр вижу интуитивно. Моя студия расположена в моей квартире. Засыпаю на работе, просыпаюсь на работе. Больше всего для души люблю снимать пейзажи. Для заработка – предметная съемка, имиджевая реклама», - сказал фотограф.

Помимо фотографирования его главное увлечение – путешествия. Все заработанные средства Александр тратит на дорожные нужды, приобретение техники.

«У меня нет спонсоров. Моя жизнь и хобби – это фотография и путешествия. 50% успешно сделанной фотографии зависит от погоды и освещения. Самое главное – это свет. Каждый год езжу в одни и те же места и каждый раз всегда все по-разному», - пояснил фотограф.

На фотостоках постоянно приобретают фотографии Александра Власюка. По его словам, в основном это происходит за рубежом.

«В Казахстане профессия фотографа не считается профессией, за которую люди хотят отдавать хорошие деньги. Хотя в других странах это нормальное явление. Порой просят отдать даром фотографию, но я же не прихожу в магазин и не прошу бесплатно продукты. Моя фотография –мой многолетний труд. Оттачиваю навыки годами, чтобы получился хороший кадр. Все не так просто. В любом деле много нюансов, которые следует учесть. Нажать на кнопку – самый последний момент всего творчества. До финальной стадии предстоит проделать колоссальный труд. Даже в рекламно-постановочной съемке может понадобиться несколько дней, чтобы выставить свет. Финальная стадия – это уже нажатие на кнопку. К тому же, предстоит сделать компьютерную обработку. Я делаю коррекцию света, потому что ни один фотоаппарат, ни одна оптика не выдаст такой результат, какой видит человеческий глаз», - считает фотограф.

В ходе нашей телефонной беседы Александр Власюк поделился ценными советами для начинающих фотографов.

«Если хотите больше снимать, нужно тренироваться. Все приходит с опытом: видение кадра, композиции. Если человек этим увлечен, он и будет это делать. С количеством приходит качество. Чем больше снимаешь, начинаешь замечать свои ошибки, видишь больше положительных моментов. Так количество переходит в качество. Когда участвовал в конкурсах, 10 лет не завоевывал никакие места. Только через 10 лет добился первых успехов, когда анализировал то, какие фотографии выигрывают конкурс, что людям нравится. Никогда не предугадаешь, какая фотография может выиграть. Ты рассчитываешь на один кадр, а выигрывает другая. Нужно стремиться к лучшему качеству и искать композицию», - поделился фотограф.

Александр Власюк не торопится обучать юных фотографов, хотя неоднократно к нему обращались с этой просьбой. Ему хочется вдоволь насладиться созданием впечатляющего снимка.

«Были те, кто хотел учиться и бесплатно работать моим помощником, чтобы посмотреть, как я снимаю. Однако пока еще не готов делиться своими знаниями. У меня недостаточно времени. Мне интересней самому познавать мир через объектив камеры», - добавил известный фотограф Александр Власюк.



