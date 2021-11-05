Три нацпроекта позволят повысить доходы населения Казахстана – Асет Иргалиев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился ожиданиями от реализации национальных проектов в сфере экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эффективная реализация трех национальных проектов позволит обеспечить устойчивый экономический рост на уровне не ниже 5%, повысить доходы населения на 27% и создать 450 тысяч постоянных рабочих мест по стране, а также улучшить позиции Казахстана по качеству инфраструктуры в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума до 40 места», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, национальные проекты – это перечень конкретных, реалистичных, доступных целей и задач, направленных на обеспечение благосостояния казахстанцев.
«Презентованные сегодня национальные проекты будут реализованы совместно с Министерствами энергетики, торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, экологии, геологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, а также Агентством по защите и развитию конкуренции», - отметил министр.
Напомним, что на площадке СЦК проходит пресс-конференция по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.
Ранее министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил планы по реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».
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