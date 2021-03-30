Три музыкальные школы в Алматы могут исключить из списка приватизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова ответила на депутатский запрос касательно исключения из списка приватизации трех музыкальных школ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения Плана работы Правительства Республики Казахстан, утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2018 года № 6-р акиматом города Алматы было принято решение о приватизации некоторых объектов. Во исполнение постановления Правительства РК от 29 декабря 2020 года за № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» акиматом были предложены обьекты для приватизации, в том числе 3 детские музыкальные школы (детская музыкальная школа №1 (хоровая), детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и детская музыкальная школа №11)», - написала Шолпан Каринова в своем ответе на депутатский запрос.

По ее словам, в настоящее время акиматом города Алматы прорабатывается вопрос об исключении трех музыкальных школ из перечня объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду.

Также Ш. Каринова прокомментировала возможность введения запрета приватизации музыкальных и других специализированных школ и учреждений образования в стране.

«Принятие решения о продаже объектов государственной собственности, включенных в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации и передаче в конкурентную среду относится к компетенции местного исполнительного органа», - заключила вице-министр.



