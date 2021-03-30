Три музыкальные школы в Алматы могут исключить из списка приватизации
«В рамках исполнения Плана работы Правительства Республики Казахстан, утвержденного распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 января 2018 года № 6-р акиматом города Алматы было принято решение о приватизации некоторых объектов. Во исполнение постановления Правительства РК от 29 декабря 2020 года за № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы» акиматом были предложены обьекты для приватизации, в том числе 3 детские музыкальные школы (детская музыкальная школа №1 (хоровая), детская музыкальная школа №3 имени Прокофьева и детская музыкальная школа №11)», - написала Шолпан Каринова в своем ответе на депутатский запрос.
По ее словам, в настоящее время акиматом города Алматы прорабатывается вопрос об исключении трех музыкальных школ из перечня объектов, подлежащих передаче в конкурентную среду.
Также Ш. Каринова прокомментировала возможность введения запрета приватизации музыкальных и других специализированных школ и учреждений образования в стране.
«Принятие решения о продаже объектов государственной собственности, включенных в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации и передаче в конкурентную среду относится к компетенции местного исполнительного органа», - заключила вице-министр.