Три млрд тенге потратили на подготовку к отопительному сезону в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на подготовку к отопительному сезону потратили 3 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Ерлан Назаров на совещании под председательством акима области Махамбета Досмухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Всего на подготовку к отопительному сезон выделено 3 млрд тенге, в том числе 1 млрд тенге из местного бюджета и 2 млрд тенге за счет собственных средств коммунальных предприятий и учреждений. На сегодня коммунальные предприятия и учреждения за счет собственных средств полностью завершили ремонт 15,6 км тепловых линий, 1,4 км линий воды и водоотвода, 696,7 км электролиний. Также в области 412 объектов образования и 147 объектов здравоохранения полностью прошли испытания готовности систем к отопительному сезону. Из 1776 многоэтажных жилых домов к настоящему времени 1751 или 99% прошли испытание», - сказал Ерлан Назаров.

С 1 октября в регионе началась подача тепла в объекты социальной сферы. На сегодня из 412 объектов образования подключены к теплу 405 (98%), из 147 объектов здравоохранения получили тепло 80 (54%). Остальные объекты будут подключаться к теплу постепенно, с учетом погодных условий.

Подача тепла в многоэтажные жилые дома начнется с 15 октября. Однако, по словам руководителя управления, в случае резкого похолодания подключение жилых домов к теплу может быть осуществлено раньше намеченного срока.

На совещании также рассматривались вопросы эпидемиологической ситуации, вакцинации населения, освоения бюджетных средств.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов дал ряд поручений акимам города и районов.