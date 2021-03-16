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    15:11, 16 Март 2021 | GMT +6

    Три млн тенге штрафов выплатят столичные предприниматели за несанкционированный вывоз мусора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения образования несанкционированных свалок, а также сохранения экологической обстановки территории столицы, в городе проводятся рейдовые проверки и мониторинг строительных объектов на предмет соблюдения правил и исполнения договорных обязательств по вывозу строительного мусора на Экополигон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Рейдовые мероприятия проводятся совместными усилиями акимата города Нур-Султана, управления охраны окружающей среды и природопользования, департамента экологии по городу Нур-Султану, Местной полицейской службы департамента полиции г. Нур-Султана, ТОО «Эко полигон Астаны» и ТОО «Клин сити».

    Так, за февраль и март 2021 года сотрудниками подразделения природоохранной полиции департамента полиции города Нур-Султана за нарушение требований статьи 505 КРКоАП «Нарушение правил благоустройства...» к административной ответственности привлечены 151 субъект малого и среднего бизнеса, 29 строительных организаций и 31 подрядная организация оштрафованы на общую сумму 3 млн тенге. За выгруз мусора в неустановленном месте 10 водителей грузового автотранспорта оштрафованы на сумму 460 тысяч тенге.

    Стоит отметить, рейдовые объезды будут продолжены, к злостным нарушителям будут применяться жесткие меры вплоть до лишения лицензии на строительство, приостановления деятельности по перевозке грузов.


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