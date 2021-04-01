Три млн флаконов из Китая заказаны для казахстанской вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для казахстанской вакцины заказаны 3 млн флаконов из Китая. Эту информацию подтвердила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для производства нашей вакцины, которая будет реализовываться во флаконах, мы закупили соответствующие виды флаконов. Здесь не каждый флакон подойдет, а только определенные, сертифицированные. Мы их заказали в Китайской Народной Республике. Эти пустые флаконы в количестве 3 млн единиц поступили к нам в Институт. Они пустые. В будущем в них будет разливаться наша вакцина», - пояснила Кунсулу Закарья.

Она также отметила, что имеются определенные жесткие требования к составу стекла, из которого производятся флаконы.

«Самое главное условие, чтобы этот состав соответствовал требованиям фармакопеи Казахстана. Поэтому подобрали компанию, которая находится в Шанхае. Многие страны закупают продукцию именно у них, так как данный товар сейчас является остродефицитным. Получение флаконов имело определенные сложности, однако Правительство приложило все усилия, чтобы мы смогли получить и в скором времени транспортировали их в Казахстан. На сегодняшний день груз в объеме 3млн флаконов уже на нашей территории. Мы можем уже проводить работу с данными флаконами», - сказала Кунсулу Закарья.

По ее словам, даже при получении флаконов должны провести стерилизацию, пройти тщательную промывку. В ходе пресс-конференции она также объяснила, почему на 2 млн доз вакцин закуплено 3 млн флаконов.

«Стеклянная продукция нестойкая. Сейчас, когда мы получили флаконы, могут быть и с трещинами, со сколами, в которые не допускается разливать вакцины. Также имеется определенный объем доз вакцины, который мы должны держать у себя в виде контроля. Это контрольные первые партии, проводятся этапы химической проверки, биологического контроля. Поэтому такой груз всегда берется с запасом», - добавила Кунсулу Закарья.