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    Три миллиона тонн зерна намолотили аграрии СКО

    23 Сентября 2021, 21:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области завершается уборка пшеницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений сообщили, что, по оперативным данным на 23-е сентября, осенне-полевые работы завершились на 95%.

    Аграрии убрали около 2,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 95% от общей площади. По сравнению с прошлым годом, темпы уборки в этом году немного выше.

    Намолотили труженики поля 3 миллиона тонн зерна при урожайности 10,8 ц/га. В прошлом году на эту дату было намолочено 4,1 млн тонн при урожайности 14,8 ц/га. О том, что аграрии недополучат урожай, ранее заявлял аким области Кумар Аксакалов. Виной всему – засушливое лето.

    Масличные культуры убрали на площади 434 тысячи га, или 45,3% от общей площади. Валовой сбор составил 268 тысяч тонн при урожайности 6,2 ц/га. По масличным тоже есть отставания, по сравнению с прошлым годом: и в темпах уборки, и в объемах урожая, и в урожайности.

    Валовой сбор картофеля составил 212 тысяч тонн при урожайности 127,8 ц/га, овощей - 41,1 тысячи тонн при урожайности 135,8 ц/га.

    Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в этом году составила 4,3 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры заняли 3 млн га, масличные – 1 млн га, кормовые культуры – 344,8 тысячи га, картофель – 31,9 тысячи га и овощи – 6,2 тысячи га.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Урожай Сельское хозяйство
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