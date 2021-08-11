+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 31 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три миллиона тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе

11 Августа 2021 14:51
Поделиться:
Три миллиона тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Три млн тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Более 700 иностранцев привлекли к ответственности полицейские Кызылорды
Организовавших тои трех нарушителей карантина выявили в Туркестанской области Женщину спасли от суицида актюбинские полицейские 371 пьяного водителя привлекли к ответственности в Шымкенте

В полицию обратилась 43-летняя потерпевшая, по ее словам, в конце мая знакомый обманным путем под предлогом доставки строительных материалов завладел деньгами в сумме трех млн тенге. Однако, ни стройматериалов, ни денег потерпевшая не получила.

В другом случае, в начале августа 2020 года 27-летняя жительница столицы под предлогом предоставления доли в бизнесе завладела деньгами в сумме трех млн тенге, принадлежащих экономисту одной из нефтяных компаний Актобе.

По фактам проводятся досудебные расследования по ст.190 УК РК «Мошенничество».

«Большинство граждан в погоне за прибылью забывают о простых мерах безопасности. В подобных случаях гражданам необходимо быть предельно внимательными, не стоит доверять денежные средства без нотариального оформления», – сказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Актюбинская область   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
Более 700 иностранцев привлекли к ответственности полицейские Кызылорды
Организовавших тои трех нарушителей карантина выявили в Туркестанской области
Женщину спасли от суицида актюбинские полицейские
371 пьяного водителя привлекли к ответственности в Шымкенте
Популярное
1 Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
2 У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
3 Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
4 Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
5 33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
6 148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Читайте также
Три свадьбы за сутки выявили в Семее
Организовавших тои трех нарушителей карантина выявили в Туркестанской области
Министр здравоохранения озвучил предложения по началу учебного года согласно новым правилам
У заболевших КВИ наблюдается агрессия, снижение памяти, паника - врач
Как преобразится старый кинотеатр «Шугыла» в Алматы
Акима района в Жамбылской области наказали за проведенный юбилей
33 объекта исключили из Аshyq в Акмолинской области
148 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив