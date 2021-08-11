Три миллиона тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Три млн тенге выманила столичная аферистка у экономиста из Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратилась 43-летняя потерпевшая, по ее словам, в конце мая знакомый обманным путем под предлогом доставки строительных материалов завладел деньгами в сумме трех млн тенге. Однако, ни стройматериалов, ни денег потерпевшая не получила.

В другом случае, в начале августа 2020 года 27-летняя жительница столицы под предлогом предоставления доли в бизнесе завладела деньгами в сумме трех млн тенге, принадлежащих экономисту одной из нефтяных компаний Актобе.

По фактам проводятся досудебные расследования по ст.190 УК РК «Мошенничество».

«Большинство граждан в погоне за прибылью забывают о простых мерах безопасности. В подобных случаях гражданам необходимо быть предельно внимательными, не стоит доверять денежные средства без нотариального оформления», – сказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.