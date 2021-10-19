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    17:18, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Три миллиона тенге должен собственному ребенку алиментщик в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО алиментщик задолжал своему ребенку более трех миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На территории Восточно-Казахстанской области с 11 по 18 октября проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-Кордон». Оно направлено на поддержание общественного порядка, предупреждение, выявление и пресечение фактов нелегальной миграции, а также нарушений Правил пребывания в Республике Казахстан, допускаемых иностранцами и лицами без гражданства, а также на розыск лиц, скрывающихся за неуплату алиментов и должников.

    14 октября сотрудники миграционной службы Управления полиции города Семея установили местонахождение злостного неплательщика алиментов, который уже три года находился в розыске.

    «33-летнего нарушителя нашли в Нур-Султане, как выяснилось, все это время он скрывался от властей в столице. Нерадивый отец более пяти лет не выплачивал деньги на содержание своему несовершеннолетнему ребенку, задолжав ему за эти годы более трех миллионов тенге. Взысканием долга теперь займутся судебные исполнители», – рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

    Это не единичный случай, с начала года в области полицейскими установлено более 300 подобных неплательщиков алиментов. Полицейские предупреждают, за неуплату алиментов законом предусмотрена административная статья 669 КРКобАП «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа», и уголовная ответственность по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)».


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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